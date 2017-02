Instalan tres grandes paneis para ofrecer información aos turistas

As ruínas de San Domingos é un dos grandes atractivos turísticos de Pontevedra. O seu número de visitas, especialmente desde que se completaron as obras de consolidación, así o avalan. Por iso, o Concello non quere deixalos 'orfos' de información sobre a cidade. Así, tras a reiterada da caseta turística da Praza de España, idearon unha alternativa.

Nese mesmo punto, o goberno municipal instalará uns paneis informativos para proporcionar aos turistas datos básicos para coñecer a cidade.

De feito, os soportes de ferro onde descansarán estes paneis xa foron colocados na avenida de Montero Ríos. Teñen un tamaño de catro metros de alto por 2,5 de ancho.

Neles, haberá diferentes mapas, planos e información de contacto para que os turistas poidan orientarse e visitar as principais áreas de interese da cidade. Tamén haberá indicacións sobre concellos da contorna ou das praias.

A información estará dispoñible en varios idiomas.

Ademais de Montero Ríos, o Concello prevé instalar estes paneis nas inmediacións da ponte dos Tirantes e da estación de tren. Neste punto, tamén substituirá á caseta de información que ata hai unhas semanas estaba na entrada de Vialia.

Todos estes paneis dirixirán a aqueles turistas que desexen unha información máis detallada á sede de Turismo Rías Baixas, o palacete das Mendoza na avenida de Santa María. Nela, unificaranse os servizos de atención turística da Deputación e o Concello de Pontevedra.

A intención é que a oficina da Xunta, situada actualmente en cálea Marquesa, acabe eventualmente formando parte desta unión que busca ofrecer unha mellor atención tanto aos veciños da cidade como aos turistas que a visitan.