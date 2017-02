A Garda Civil incáutase dunha partida de roupa falsificada no mercadillo do Grove

A Garda Civil incautouse de preto de medio centenar de pezas deportivas, presuntamente falsificadas, cando se atopaban expostas para a venda ao público no mercadillo ambulante da localidade do Grove.

Os efectivos da Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa, localizaron este venres no habitual mercadillo do Grove, un posto de venda onde estaban expostas ao público unha partida de camisetas e pantalóns deportivos dunha coñecida marca comercial.

Segundo informaron fontes oficiais, ao comprobar os compoñentes da patrulla que o responsable do posto ambulante carecía da correspondente factura de compra das pezas, así como da preceptiva autorización da marca rexistrada afectada, a Garda Civil procedeu á incautación preventiva de todas as pezas: 23 camisetas e 35 pantalóns, cuxo valor no mercado supera os 5.100 euros.

Ao mesmo tempo, instruíronse dilixencias por un presunto delito contra a propiedade industrial, que foron entregadas no Xulgado de Instrución de garda de Cambados.