Portas abertas no colexio Doroteas pola súa Semana Cultural

Este luns arrinca a Semana Cultural 2017 do colexio Doroteas que este ano xira en torno ao lema "Un mundo sen fronteiras", o tema que a comunidade educativa traballou durante este curso.

O Colexio abre as súas portas pola tarde para que o alumnado e as súas familias, poidan visitar as exposicións elaboradas desde as diferentes materias e asistir aos bailes, obras de teatro, concertos e outras actividades que completan e diversifican a tarefa educativa ordinaria.

Os pais poderán pasar un intre agradable cos seus fillos e profesores participando nos talleres que se van a levar a cabo nas aulas de Vila Paula. Desenvolveranse o luns, martes e mércores de 9:15 a 11 horas. CONSULTA AQUÍ TODA A PROGRAMACIÓN

Os portavoces do Colexio Doroteas explicaron que lles gustaría que o interese polo mundo da cultura e a arte, que sempre está presente nas nosas aulas, "intensifíquese de maneira especial durante estes días nos que todos participamos activamente dun mesmo proxecto".

"Con este proxecto queremos espertar no noso alumnado o entusiasmo, a colaboración e todo aquilo que lles permita vivir estas xornadas como algo propio e importante para o seu proceso formativo", apuntan.