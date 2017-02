RADIO.- Ana Isabel Vázquez: aquela nena de Portas que facía quinielas musicais cos seus irmáns

A penúltima de cinco irmáns, a súa infancia e adolescencia transcorreu en Portas. Ana Isabel Vázquez facía quinielas cos seus irmáns sobre as cancións máis exitosas que escoitaban na radio. Caldas, foi o munipio onde estudando BUP tivo claro que o seu era a Filoloxía. En Santiago de Compostela fixo a carreira universitaria e ao terminar entrou no mercado laboral intercalando varias actividades. Logo chegou a docencia no ámbito universitario, desde o Centro Asociado da Uned en Pontevedra.

A timidez sempre a acompañou, con menos presenza co paso dos anos e as distancias curtas, onde lle gaña o terreo con fartura. Muller tamén activa, penetrouse na política - foi concelleira co PP en Pontevedra e deputada provincial con responsabilidades nese goberno -. Tras ese vórtice de actividade, volveu á Uned onde ademais seguiu sumando idiomas ao seu currículo.

Soubo do concurso á xerencia da Fundación Cidade da Cultura, e quixo probar - aí estivo unha vez máis o seu marido Pablo para animala a dar o paso -, e o resultado foi o agora coñecido. Contamos nesta Playlist de PontevedraViva Radio cunha muller discreta, constante nas súas metas, responsable coas súas responsabilidades e cun desexo musical pendente: poder estar nun concerto de Tina Turner.