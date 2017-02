Telmo Martín esixe ás administracións "que se poñan as pilas" coa estrada de Dorrón

Espazos para peóns a medio construír, postes da luz en plena calzada ou a ausencia de calquera tipo de sinalización son algúns dos problemas que presenta a estrada de Dorrón e que este venres denunciou o Partido Popular de Sanxenxo.

Nunha visita á zona o portavoz do PP local, Telmo Martín pediu á goberno local de Sanxenxo e á Deputación provincial "que se poñan as pilas" e rematen os traballos neste viario que ten unha lonxitude de máis de 800 metros, con inicio nos Cotos e remate no Colexio Magaláns de Dorrón.

A Deputación é a administración titular do viario e rescindiu hai dous anos o contrato coa firma adxudicataria, ao detectar unha serie de fallos e incumprimentos na execución dos traballos. O proxecto contemplaba o ensanche da plataforma ata os 12,50 metros, a dotación de novas canalizacións de recollida de pluviais e a instalación dunha nova iluminación pública, entre outras melloras.

En anteriores ocasións a presidenta provincial, Carmela Silva, explicou que esta estrada é outra das "vítimas" da "nefasta xestión " do anterior Goberno provincial presidido por Rafael Louzán. Neste caso, faltaban algunhas licenzas e "as cesións de terreos eran insuficientes", como comprobou este venres o propio Telmo Martín nun encontro con algúns propietarios que todavia non chegaron a un acordo coa Deputación.

Mentres tanto, Telmo Martín sinala o mal estado deste viario e que sofren principalmente os veciños da zona.