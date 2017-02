Tráfico trata de esclarecer as causas dun accidente na vía rápida

Accidente de tráfico na vía rápida entre Cambados e Vilagarcía © Servizo de Emerxencias

Axentes de Tráfico da Garda Civil tratan de esclarecer as causas dun accidente rexistrado na tarde-noite deste xoves na vía rápida de Cambados a Ribadumia.

Segundo as versións trasladadas polos condutores dos dous vehículos sinistrados un coche invadiu o carril contrario mentres adiantaba de maneira incorrecta obrigando aos coches que circulaban correctamente a botarse á beiravía para evitar a colisión.

Os vehículos afectados impactaron contra a varanda, mentres que o coche que provocou o accidente continuou a súa marcha sen deterse.

Desde Protección Civil de Cambados informaron que foi necesario evacuar ao Hospital do Salnés ao condutor dun dos turismos A.M.O. de 35 anos que, en principio, o seu estado non parecía revestir gravidade. Presentaba dor no costado e na clavícula esquerda e cortes.

Iso si, durante media hora cortouse o acceso á vía rápida na rotonda de Vilariño pola Garda Civil que estivo a dirixir o tráfico ata a limpeza e retirada dos vehículos.