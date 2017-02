Sanmartín Gestión consolida a súa actividade na provincia de Pontevedra con nove oficinas

Oficinas de Sanmartín Gestión © Sanmartín Gestión

Sanmartín Gestión é unha das principais corredorías de seguros independentes da provincia de Pontevedra. A súa traxectoria como consultora de riscos, mediadora de seguros e provedora de servizos financieiros comezou hai preto de 30 anos na Estrada e, desde entón, foi expandindo a súa rede de oficinas ata as localidades de Caldas de Reis, Cerdedo, Cuntis, Marín, Pontevedra, Silleda, Vilagarcía de Arousa e mesmo Rianxo, xa na provincia da Coruña.

Este crecemento foi posible, segundo indica o seu director, Manuel Sanmartín Cao, "grazas á estratexia de aportarlle valor engadido aos clientes, tanto aos particulares como ás pequenas e medianas empresas, estudando as particularidades de cada caso, asesorándoos de forma personalizada e proporcionándolles as coberturas que precisan a uns prezos altamente competitivos".

Para ofrecer este servizo individualizado e de máxima calidade, Sanmartín Gestión conta cun equipo de 10 profesionais cunha contrastada experiencia e que periodicamente participan en accións formativas e de reciclaxe para estar ao corrente das novidades do sector.

Ademais, Manuel Sanmartín considera que outra das claves da consolidación da empresa é a estreita colaboración e os acordos preferentes que mantén cunha quincena de compañías de seguros líderes, que lle permiten ofrecer pólizas con condicións moi atractivas en todas as áreas: seguros de auto, para o fogar, seguros de saúde, de vida, de decesos, de responsabilidade civil, para comercios, etc. Entre esas compañías de referencia atópanse, por exemplo, Aegón, Allianz, Arag, Asegrup, Aviva, Catalana Occidente, Das, Helvetia, Fiatc, Liberty, Ocaso, Patria Hispana, Plus Ultra, Previsión Mallorquina e Race.

A campaña "A túa tranquilidade" presenta ofertas "realmente competitivas tanto en coberturas como en prezo"

"A TÚA TRANQUILIDADE"

Precisamente, tras actualizar recentemente este panel de compañías colaboradoras, Sanmartín Gestión vén de lanzar a campaña "A túa tranquilidade", coa que pretende reforzar a súa presenza no mercado da provincia de Pontevedra con ofertas "realmente competitivas tanto en coberturas como en prezo". "Invitamos a calquera persoa que teña a necesidade de facer un seguro, particular ou empresarial, a que acuda ás nosas oficinas a informarse, sen ningún tipo de compromiso, porque estamos en condicións de ofrecer produtos moi atractivos", apunta Manuel Sanmartín.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Sanmartín Gestión tamén é unha empresa moi implicada socialmente nas localidades nas que conta con delegación, tanto a través de iniciativas de ámbito benéfico ou cultural como, fundalmentalmente, no eido deportivo. De feito, colabora cunha quincena de entidades deportivas, entre as que se atopan o Club Deportivo San Paio (atletismo), os Irmandinhos (fútbol gaélico) ou Bikestrada (cicloturismo). "É a nosa particular forma de interpretar a Responsabilidade Social da empresa, retornando á contorna na que operamos unha parte do negocio que nos aportan os clientes e contribuíndo a fomentar a práctica do deporte".