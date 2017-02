O informe dos Bombeiros limita á cuberta as obras para evitar a derruba da casa de Marcón

Cinco días despois da intervención de urxencia que os Bombeiros de Pontevedra tiveron que realizar nunha casa de Marcón para evitar que se esborrallase sobre a estrada, fíxose público o informe sobre o estado do inmoble. A inspección conclúe que os principais danos concéntranse na súa cuberta.

En concreto, o informe dos Bombeiros asegura que esta vivenda, situada no lugar de Pazos, deberá consolidar ou demoler os elementos inestables que hai na súa cuberta e que, segundo alertan, corren risco de desprenderse.

Mentres tanto, para garantir a seguridade cidadá, a beirarrúa situada xunto á fachada da vivenda deberá manterse cortada ao tráfico peonil, establecendo un perímetro de seguridade que impida o acceso ás súas inmediacións.

Tras a inspección visual que os Bombeiros realizaron o sábado, o día que se detectou que a bufarda da vivenda ameazaba con colapsar, o informe apunta que o inmoble presenta un estado de precariedade xeneralizada.

Mentres que a fachada presenta "certa estabilidade", a cuberta é "inestable" ao sufrir un colapso parcial e un "esgotamento" material. O casetón con cuberta a tres augas é o elemento que representa un maior risco de caída porque, entre outras cuestións, está mal fixada e atópase bombeada fóra do seu sitio orixinal.

Tal e como recolle a lexislación, os seus propietarios terán un prazo de cinco días -a contar desde o día que se lles notifique a orde do servizo de disciplina urbanística- para facer as obras necesarias para resolver as deficiencias detectadas.