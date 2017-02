Detido un mozo polo roubo con forza nun establecemento hostaleiro

Un home de 28 anos de idade, con domicilio en Pontevedra, e con antecedentes policiais volveu a ser detido pola Policía Nacional.

Nesta ocasión o mozo acabou no calabozo da Comisaría Provincial, como presunto autor dun delito de roubo con forza nun establecemento da cidade.

Segundo informaron fontes oficiles da Policía Nacional aínda que a detención produciuse o pasado luns día 13 os feitos que se lle imputan tiveron lugar na madrugada do día 30 de novembro.

Aquel día os ladróns accederon ao local tras rebentar o enreixado e a porta de entrada, e unha vez no interior forzaron tamén a máquina comecartos para levar a recadación da que o propietario non puido precisar a cantidade, ademais de subtraer o caixón da caixa rexistradora con 554,40 euros no interior e un teléfono móbil.

Os axentes atoparon o caxetín da caixa rexistradora no río Gafos e tras efectuar múltiples xestións tamén localizaron o teléfono móbil subtraído.

A investigación policial logrou dar coa identidade do autor dos feitos que foi detido por un roubo con forza o día 13 de febreiro.