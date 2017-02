Adeus aos problemas de accesibilidade en coche a Recondo, na Barcia de Seixo

Os traballos de ensanche do camiño de Reconco, na parroquia de Barcia de Seixo, no Concello da Lama permitirán mellorar o acceso do tráfico rodado e terminar con situacións como as que pasaban os vehículos de emerxencia que tiñan graves problemas para circular debido ao estreito do viario e ao sinuoso e deteriorado do seu trazado.

O alcalde da Lama, Jorge Canda Martínez, inspeccionou a marcha dos traballos, que puideron realizarse grazas ao consenso logrado coa gran maioría dos propietarios das leiras lindeiras que cederon unha pequena parte dos seus terreos para poder proceder á súa ampliación e ensanche.

A obra execútase a través do Plan Concellos e ten un orzamento duns 97.000 euros. Enmárcase nos emprendidos nos últimos tempos no municipio para conseguir unha fluída comunicación entre os distintos núcleos habitados e favorecer que o tráfico poida circular con maior seguridade viaria evitando ter que realizar perigosas manobras de marcha atrás e cesión de paso que, ás veces, resultan moi complicadas de executar.

O Concello sinala que o acceso estaba practicamente impracticable para o tráfico rodado nalgúns tramos, o que imposibilitaba o acceso normal dos veciños ás súas vivendas e tamén había un grave risco de que os servizos de emerxencias tivesen problemas para socorrer ou intervir ante calquera incidente que puidese producirse en Reconco.