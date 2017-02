A Deputación ficha a dous enxeñeiros da Xunta para dirixir o departamento de mobilidade

Daniel Romay é o novo Director de Mobilidade © Mónica Patxot Francisco Alonso é o xefe do servizo de Mobilidade © Mónica Patxot

A Deputación de Pontevedra fichou a dous enxeñeiros da Xunta de Galicia para dirixir o servizo de Mobilidade. Trátase de Francisco Alonso González e Daniel Romay.

Desde o inicio do mandato o BNG explicou a súa intención de crear un equipo técnico ante a "falta de persoal cualificado" na dirección e xestión da rede de infraestruturas. Este déficit foi unha das queixas máis reiteradas por parte do vicepresidente César Mosquera e o deputado Uxío Benítez, que se empeñou en corrixir "un funcionamento do século pasado, pouco profesionalizado".

As últimas incorporacións significan ademais un desdobramento no Servizo de Mobilidade, no que traballan 140 persoas, que se dividirá en dous novos departamentos: Planificación e en Conservación.

Daniel Romay é o novo Director de Mobilidade e sobre el recaerá a responsabilidade da Conservación e a xestión das infraestruturas provinciais. Francisco Alonso é o xefe do servizo de Mobilidade e ocuparase da Planificación e proxectos.

Ademais está en marcha unha convocatoria de oposicións para cubrir as prazas de tres enxeñeiros.