O fiscal segue a pedir dous anos de prisión para os irmáns que meteron coca no cárcere da Lama nun calzón

José Gabriel G.G., acusado de introducir coca na prisión da Lama nuns calzóns © Mónica Patxot

Á cuarta foi a vencida e por fin concluíu a vista oral contra os dous irmáns, Yolanda e José Gabriel G.G., na Audiencia Provincial, acusados de tentar introducir 0.307 gramos de cocaína no Centro Penal da Lama o 12 de outubro de 2013. Segundo o fiscal, os irmáns tentaban facer chegar a droga ao esposo de Yolanda, A.J.M., quen cumpría prisión no cárcere. Para tentar saltar os controis de seguridade, a muller metería a cocaína nas costuras dun calzón vermello que se incluíu nun paquete de roupa. José Gabriel foi o encargado de entregar o paquete no departamento de comunicacións exteriores dirixido ao recluso. Os servizos do centro detectaron a sustancia antes de que chegase ao seu destino.

Este xoves 16 a perito, que non puidera asistir na última ocasión obrigando ao adiamento da vista oral, declaraba sobre a sustancia que se detectou na peza de roupa e como se tentou introducir no Centro Penal. Tamén se escoitaron varias conversacións telefónicas nas que interviñan os acusados e o marido de Yolanda, nas que facían referencia ao calzón vermello.

O Fiscal elevou a definitiva a petición de dous anos de cárcere para cada un dos acusados, ademais dunha multa de vinte euros como autores dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de sustancias que causan grave dano á saúde. Yolanda cumpre nestes momentos pena de prisión por un delito de tráfico de drogas mentres que José Gabriel carece de antecedentes.

O avogado de José Gabriel G.G. pediu a libre absolución do seu defendido xa que entende que non se demostrou que el introducise o paquete de roupa, que dentro figurase a droga, xa que considera que a cadea de custodia era "rudimentaria", e tampouco se comprobou que o seu defendido soubese o que figuraba no paquete.