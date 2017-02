Máis de 760.000 euros para ampliar o IES Francisco Asorey de Cambados

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria formalizou ou contrato para acometer as obras de ampliación do IES Francisco Asorey, non Concello de Cambados. Lestes traballos contan cun orzamento de 768.989 euros, tal e como aparece publicado este mércores 15 non Diario Oficial de Galicia.

A Xunta atópase á espera de obter a licenza municipal para poder realizar as obras. A complexidade da actuación, que leva o desmonte de parte da actual cuberta, ademais da cimentación e reforzo da estrutura, aconsella que os traballos leven a cabo fose do horario lectivo. Por este motivo, a Consellería ten previsto que as obras comecen no mes de xuño, se dispón da autorización municipal, cando finalice o curso.

Con este proxecto quérese dar resposta ás necesidades de escolarización do centro, en relación aos estudos de formación profesional. As obras teñen como principal obxectivo acoller a FP Básica e a adaptación dos ciclos profesionais a 2.000 horas. Tamén se mellorarán as instalacións existentes.

A obra iniciarase co reforzo estrutural da edificación e a demolición dunha parte da cuberta actual para proceder á construción de novos espazos destinados a aulas e zonas polivalentes. Acometerase no segundo piso do actual edificio para crear sete aulas novas.

Os traballos están cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80% no programa operativo Feder Galicia.