O que non devolve Ryanair, compénsano as familias da Xunqueira II

A asociación de nais e pais de alumnos Anpa do instituto A Xunqueira II decidiu suplir coa súa xenerosidade a falta de respostas da compañia aérea Ryanair en relación coa frustrada viaxe de estudos a Londres de dúas alumnas do centro a finais de xaneiro. As mozas, ambas as de 18 anos, non puideron voar desde o aeroporto de Porto (Portugal) xunto aos seus 29 compañeiros pola negativa da aerolínea e é a eles a quen lles reclame a devolución dos gastos da viaxe. Deron a calada por resposta, pero as familias do centro aprobaron darlles o diñeiro.

O presidente á asociación, José Rabuñal, confirmou a PontevedraViva que leste mesmo mércores programouse unha reunión cos pais das dúas nenas afectadas para trasladarlles esta decisión, que acordou a directiva do Anpa. A idea é devolverlle a cada unha os 450 euros que gastaron na viaxe que non puideron gozar, pois xa que quedaron en terra e desgustadas, polo menos que non lles xere un gasto para as súas familias.

"Ya se quedaron sin viaje, que no se queden sin dinero", foi a premisa que lles levou a tomar esta decisión. Para iso usarán fondos propios do colectivo que, en caso contrario, faría dedicada a outras actividades, pero consideran que este gasto é prioritario.

Unha vez que os pais das dúas mozas, de orixe marroquí e colombiano, acepten o diñeiro, se oficializará a entrega. Segundo Rabuñal, eles adiantaranlle o diñeiro e, no caso de que finalmente a compañía aérea reembolse algún gasto, recuperarano. Se Ryanair nunca chega a darlle nin sequera os billetes, de todos os xeitos, "lo damos por bien hecho", pois a asociación considera que "o das mozas foi unha inxustiza".

Os tres profesores que acompañaban ao grupo na viaxe, Xesús Constenla, María Jesús Castro e Ángeles Fernández, presentaron unha reclamación en Ryanair no propio aeroporto portugués cando negaron ás nenas poder voar e tamén cando regresaron do viaxe vía telemática. A maiores, presentaron unha denuncia ante a policía portuguesa en Porto.

Nas súas reclamacións esíxenlles que lles devolvan todo o diñeiro que pagaran as dúas alumnas pola viaxe -450 euros por cabeza-, o custo da viaxe a Pontevedra cando non puideron voar e quedaron cunha profesoar que as acompañou de regreso a casa, o custo do novo voo desa profesora porque tivo que cambialo para non deixalas soas en Portugal e unha indemnización polos danos e prexuízos, pois, segundo os seus profesores, "o máis doloroso foi ou tratamento que nos deron". No caso de que ese diñeiro finalmente, chegue, os 450 euros devolveranse ao ANPA.

O persoal de Ryanair negoulles poder voar porque teñen permiso de residencia de longa duración en España, pero nacionalidade colombiana e marroquí e, segundo eles, necesitaban un visado especial. As policías británica e portuguesa -os dous países entre os que era o voo- e a embaixada británica en España, aseguráronlles, con todo, que "os papeis estaban todos en regra". Eses papeis son o seu pasaporte, o permiso de residencia e que estaban incluídas nunha lista de viaxe certificada pola Dirección do centro. Todos eses documentos servíanlles para viaxar sen necesidade dun visado, en especial este último de estar consideradas un grupo de estudos, tal e como recolle un ditame do Consello de Europa do ano 1994.