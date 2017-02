Por enésima vez píllanlles "in fraganti" roubando e quedan en liberdade

Hai delincuentes que entran por unha porta e saen pola outra, isto sábeno ben na Comisaría Provincial de Pontevedra.

Esta semana, outra vez, os axentes da Policía Nacional han detido a dous mozos ambos de 20 anos de idade, con domicilio en Pontevedra, os dous con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de roubo con forza nun establecemento da cidade.

Segundo informaron fontes oficiais da Comisaría pontevedresa, ás 07.30 horas da madrugada do día 12 de febreiro unha patrulla dirixiuse á rúa Fernando Olmedo onde saltara a alarma de roubo nun establecemento.

Os policías observaron como unha das portas laterais do establecemento estaba forzada e o cristal da porta interior fracturado. Os axentes iniciaron unha batida polas inmediacións e localizaron a dous individuos en actitude sospeitosa, un deles cun corte nunha man e con restos de sangue na roupa.

Tras un cacheo de seguridade incautáronlles unha chea de billetes sen poder aclarar a súa procedencia.

Cando se atopaba identificando a estes individuos os axentes policiais tiveron coñecemento doutro roubo con forza que se produciu nun establecemento hostaleiro da rúa Naranjo.

Ao parecer sobre as 06.45 horas, cando a encargada do local dirixíase ao seu domicilio observou que a porta do establecemento estaba aberta e forzada. Accedeu ao interior e decatouse de que faltaba a caixa rexistradora que se atopaba detrás da barra e un pendrive.

A encargada chamou inmediatamente ao 091 e puxo en coñecemento da Policía Nacional o sucedido. Os axentes policiais comprobaron que os individuos que estaban a identificar portaban nun dos seus petos o pendrive subtraído e que a cantidade de billetes correspondíase co subtraído no devandito establecemento, un total de 230 euros.

Os axentes detivéronos por un delito de roubo con forza e trasladáronos a dependencias policiais onde tras prestar declaración foron postos a disposición da autoridade xudicial que decretou a súa posta en liberdade.