O Concello do Grove pon en marcha a construción das pistas de pádel do Monte da Vila

A reunión da Xunta de Goberno Local celebrada este luns aprobou a adxudicación das cubertas das tres pistas de pádel que se ubicarán no Monte da Vila.

Nas vindeiras semanas comezarán as obras desta nova instalación que suporá un novo elemento para a práctica deportiva no Grove. O complexo comprende tres pistas de pádel cubertas que se situarán ao lado do novo pavillón e que permitirán contar cun espazo público de práctica desta disciplina.

O Concello xa está traballando para que cando as mesmas se atopen dispoñibles (prazo estimado de catro meses) se conte co servicio adecuado para poder facer uso deste espazo nun horario amplo.

O presuposto de construción destas tres pistas cubertas situouse en 200.000 euros e o acceso ás mesmas realizarase mediante o pago dunha taxa pública reducida.