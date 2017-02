A Protectora Os Palleiros quere que o home condenado por maltratar un can en Salcedo entre en prisión

O can 'Life' © Asociación Os Palleiros

Un veciño de Pontevedra foi condenado polo xulgado do Penal número 1 de Pontevedra a unha pena de sete meses e 14 días de prisión ao considerar que é autor dun delito de malos tratos animais. O Seprona rescatara ao can 'Life', rebautizado así pola protectora Os Palleiros, cando se atopaba a piques de morrer nunha leira de Salcedo. Levaba semanas sen que se lle achegou alimento nin tampouco auga. O xulgado obrígalle, ademais, a abonar 1.468 euros á asociación protectora, que tivo que realizar un investimento económico para salvar ao animal.

Este luns 13, o avogado Fernando Garnelo que levou o caso e Gloria Cubas, a presidenta da asociación protectora de animais 'Os Palleiros', sinalaban que o condenado ten a posibilidade de recorrer esta sentenza, que cualifican de "exemplar", ata o 24 de febreiro. Se non presenta recurso, a sentenza será firme.

Cubas indicaba, ademais, que queren que esta sentencie cre un precedente e que as persoas sexan conscientes de que ter un animal leva unha responsabilidade. Por este motivo, queren que entre en prisión. Afirman que durante a vista oral, o acusado non mostrou arrepentimento e o único que alegou no seu defensa foi a carencia de medios económicos para poder alimentar ao animal. Con todo, o home rexeitara ao avogado da quenda de oficio para contratar a unha letrada para defenderse neste caso.

Gloria Cubas mostrábase satisfeita porque entende que esta sentenza é a primeira vez que se ofrece unha pena de cárcere e seria. Afirma que no 2014 noutro caso no que un veciño tiña dous cans en moi malas condicións hixiénicas e sanitarias, ata o punto de que ambos faleceron. Cubas considera que aquela sentenza fora "ridícula" coa imposición dunha multa de 400 euros.

Garnelo manifestaba o seu desexo de que algún día se poida chegar en España á situación que xa se rexistra en Zúric, neste cantón suízo os animais dispoñen de quenda de oficio. Desde a Protectora alertan de que interpoñerán novas demandas en todos os casos nos que se atopen con animais con traumas psicolóxicos e que non se poidan recuperar polo medo que sofren derivado dos malos tratos.