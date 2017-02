Que a avespa asiática caia na trampa!

Cartaz do obradoiro de construción de trampas contra a avespa asiática © Concello de Cerdedo-Cotobade

O vindeiro sábado 18 de febreiro en Cerdedo-Cotobade aprenderán a plantarlle cara á avespa velutina ou asiática. A Comunidade de Montes de Rebordelo organiza un obradoiro de construción de trampas contra esta especie que nos últimos tempos se está a estender polo municipio ao igual que no resto de Galicia, causando graves afeccións ao ecosistema natural e ao medio ambiente.

O obradoiro conta coa colaboración do Concello de Cerdedo-Cotobade e de Augas de Mondariz e desenvolverase no salón multiusos da Casa Consistorial de Carballedo entre as 18.00 e as 20.00 horas.

Todas as persoas interesadas en participar poden formalizar a súa inscrición chamando ao consistorio a través do teléfono 986 760 001 (estensión 3) ata o venres entre as 9.00 e as 14.00 horas.

Durante o obradoiro, explicaranse as características das avespas velutinas e incidirase en que, na súa actividade habitual, adícanse a destruír as colmeas de abellas autóctonas, que son fundamentais para manter o equilibrio do ecosistema e da natureza. Consideran que é responsabilidade de todos tratar de erradicalas para preservar o medio natural.