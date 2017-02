Buscan un mariñeiro de Marín tras naufragar o seu pesqueiro en Senegal

Un mariñeiro de Marín, Vicente Pazos, permanece desaprecido en augas de Senegal. O pesqueiro no que traballaba, o Senefand 1, da compañía armadora viguesa Grupo Profand, naufragou o pasado venres fronte ás costas de Dakar e os equipos de rescate lograron localizar a oito dos once mariñeiros, pero tres seguen sen aparecere, o marinense, que ademais é o patrón do buque, e dous senegaleses.

Entre os tripulantes rescatados desta embarcación, que navegaba con bandeira de Senegal, está un pontevedrés, o xefe de máquinas, natural de Moaña. Un caboverdiano, un cidadán de Guineau-Bissau e cinco senegaleses completaban a tribulación que xa foi levada a terra sa e salva.

O operativo de procura do patrón marinense e os dous mariñeiros senegaleses implica tanto a Salvamento Marítimo de Senegal como a unha patrulleira da Garda Civil de Dakar, unha avioneta contratada pola armadora para a procura aérea e a embarcación Senefand 2, da mesma armadora e que faenaba tamén en augas de Senegal cando ocorreu o desastre.

As tarefas son complicadas porque cando o barco naufragou perdéronse as comunicacións, de modo que se descoñece o lugar exacto do afundimento. A compañìa armadora confirmou que a embarcación se afundiu o pasado venres tras sufrir un contratempo.

Garanten que o buque superou "sen incidencias" a revisión técnica realizada en outubro de 2016 en Vigo e "conta con todos os certificados necesarios" e con "equipamento reforzado de localización e seguridade de última xeración", de modo que non se explican que ocorreu.