Rescatan un mozo que caeu ao río Lérez ás catro da madrugada

Axentes das policías Local e Nacional de Pontevedra rescataron na madrugada deste sábado a este domingo a un mozo que se caeu ao río Lérez e pedía axuda. Para sacalo da auga, utilizaron unha corda.

Segundo informou o Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, un particular chamounos sobre as 4.00 horas contando que o mozo se atopaba á boia, pero no medio do río. Segundo informaron os Bombeiros, ocorreu no tramo do río Lérez situado á altura do mercado de abastos.

O 112 mobilizou a Urxencias Médicas, aos Bombeiros de Pontevedra e ás policías Local e Nacional. Estes dous últimos corpos foron os encargados do rescaten, pois, segundo indicaron os Bombeiros, cando eles chegaron, os axentes xa o rescataban, de modo que non foi necesaria a súa intervención.

O mozo finalmente foi trasladado polos servizos sanitarios ao Hospital Montecelo. Na zona tamén estaba polo menos un amigo do mozo, que pedía auxilio e gritaba asustado desde terra, segundo membros do operativo de rescate.