Un ano de Sétima Feira

O 13 de febreiro de 2016 botaba a andar unha orixinal iniciativa que coa que a área de Promoción Económica do Concello de Pontevedra buscaba dinamizar a escena creativa da cidade, apostando pola colaboración entre os novos creadores e o comercio local, e todo coa praza de abastos como pano de fondo. Era a Sétima Feira e a que entón se presentaba como unha idea agora é xa todo un proxecto consolidado. Este sábado 11 de febreiro cumpriu o seu primeiro aniversario.

Para celebrar este primeiro ano de vida, os promotores apostaron por unha 'Sétima no corazón' dedicada aos bicos. Con motivo do aniversario, todas as compras realizadas entre as 11.00 e as 12.30 horas tiveron como regalo unha bolsa conmemorativa da Sétima Feira.

A xornada estivo amenizada polos DJ Doctor Beer e Mr. Rocksoulthings e o concerto sesión vermú foi un acústico do grupo pontevedrés The Soul Breakers. A programación infantil deste sábado centrouse na obra do artista Gustav Klimt, facendo unha reinterpretación do seu cadro 'A árbore da vida'.