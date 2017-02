En Marea reclamará información sobre as obras da autovía A-57

En Marea comprometeuse coa Plataforma Salvemos A Fracha a solicitar información sobre o proxecto de construción da A57 que iniciou as súas obras no municipio de Pontevedra "xa que existen estudos e propostas que falan dunha vía de alta capacidade que percorrería o eixo atlántico, paralela á AP9".

O colectivo mantivo unha xuntanza co portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, o viceportavoz Antón Sánchez e o deputado Marcos Cal, para coñecer de primeira man a situación e a información da veciñanza.

Para En Marea de se confirmar a intención de Fomento de levar a cabo esta infraestrutura, "estaríamos falando unha obra ruinosa desde o económica e medio ambientalmente que non se pode consentir" como subliñou o deputado de En Marea no Parlamento de Galicia, Marcos Cal.

O grupo parlamentario levará á Cámara galega o debate sobre a idoneidade de facer en Galicia outra vía de alta capacidade, para En Marea é "inxustificable" en termos de defensa da mobilidade segura e sustentable e da "racionalidade" no gasto. "O que si é preciso en cambio é recuperar a AP9 e apostar decididamente por desenrolar o transporte público, preferentemente o ferrocarril", apuntaron.

Desde a Plataforma as portavoces, Bibiana Piñeiro e Blanca Barrio, denunciaron a falla de información sobre o proxecto por parte do Ministerio de Fomento e a falla de sensibilidade amosada coa veciñanza afectada xa que despois de dous anos, continúan sen poderse reunir cos responsables do proxecto do Goberno estatal do PP e os responsables municipais do BNG do Concello de Pontevedra.

Unhas obras que están xa a prexudicar á veciñanza que sofren explosións case diarias, tránsito de camións e teñen que presenciar a destrución do entorno natural.