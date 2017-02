RADIO.- Escoitamos a "competencia colaborativa" das empresas do Puntazo

José Antonio Pérez e Esther Bailón de Era Comunicación © Mónica Patxot Vanesa López e María Villa de Trisquelia © Mónica Patxot Ismael Calvo de Ovo Publicidade © PontevedraViva

Nun dos reseñables aspectos en que coinciden as tres empresas que hoxe conforman o programa Pontevedra ten un puntazo de PontevedraViva Radio, é na "competencia colaborativa". Era Comunicación cumpre este ano o seu quince aniversario e tanto Esther Danzarín como José Antonio Pérez, apuntan que desde os seus inicios compartiron espazos con outros profesionaiscos que interactúan e complementan proxectos; polo que coñecen esas sinerxias que promove a iniciativa do Concello.

Ese espírito de colaboración, igualmente descríbeno Vanesa López Chousa e María Vila García, as dúas mulleres que en 2001, practicamente recén saídas da Facultade decidíronse a montar Trisquelia. Esa disposición colaborativa non só a aplican no ámbito empresarial, senón tamén no ámbito académico, xa que adoitan colaborar coa Universidade de Vigo. Ambas apuntan outro aspecto importante que reporta "o Puntazo" a formación aos emprendedores ou a quen xa están embarcados no seu proxecto empresarial.

Ismael Calvo, propietario de Ovo Publicidade, exemplifica esa colaboración con eventos nos que se demostrou a eficacia desa interconexión entre as empresas do sector radicadas na cidade: "permitiu realizar proxectos que doutra forma non serían posibles, ou polo menos, non terían o mesmo resultado que tiveron como foi o caso de Etiqueta Negra". Creou en solitario a súa empresa en 2002 e nestes trece anos desenvolveu algunhas campañas institucións de notable impacto social.