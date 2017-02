Danos materiais polo incendio dun garaxe en Vilagarcía

Incendio dun garaxe no Sisto, Vilagarcía © Protección Civil de Vilagarcía Incendio dun garaxe no Sisto, Vilagarcía © Protección Civil de Vilagarcía

Un incendio declarado na noite do xoves ocasionou importantes danos materiais nun garaxe en Vilagarcía de Arousa.

Segundo expluica o 112 Galicia, o suceso tivo lugar ao redor das 23:20 horas da noite no lugar do Sisto, na parroquia de Solobeira.

O lume tería iniciado no coche que ocupaba o garaxe, segundo o testemuño do particular que alertou aos servizos de emerxencia, producindo danos na estrutura.

Bombeiros do Salnés e Protección Civil de Vilagarcía traballaron na extinción do incendio, que calcinou o vehículo, oito pneumáticos de camión e leña e deixou o teito da construción a piques de colapsar.

O garaxe incendiado está separado da vivenda principal, pero pegado á casa dun veciño que non se viu afectada.