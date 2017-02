Marea Veciñal acusa a María Ramallo de antepoñer os seus intereses persoais aos do Concello

Marea Veciñal de Marín pide explicacións á alcaldesa María Ramallo pola perda definitiva do Centro de recuperación de especies na Lagoa de Castiñeiras.

Esta formación política sinala que "sen lugar a dúbidas" a pérdida dunha inversión de 700.000 euros e a posibilidade de crear ata 15 postos de traballo, "sólo ten unha culpable: María Ramallo" polo seu "desleixo" sobre esta paraxe natural de Cotorredondo "e todo o que este pode aportar á Vila de Marín".

Marea di que xa "acada cotas escandalosas" a actitude da alcaldesa de estar "entregada a Feijoó co único obxectivo de deixar o Concello de Marín para marcharse á Xunta" polo que lle acusan de non facer fronte a decisión do Executivo galego para "non prexudicar aos seus intereses persoais".

"Sempre presume María Ramallo de traballar moito, mais neste caso demóstranos todo o contrario, demóstranos preguiza, incompetencia, deixamento de funcións e repregamento ante a Xunta a pesar de darse a situación que se dá no Lago de Castiñeiras", di Marea Veciñal de Marín.