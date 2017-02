A ponte da Barca é "segura", segundo a Xunta, que ultima un proxecto de rehabilitación

A seguridade na ponte da Barca, segundo a Xunta, está "garantida" e a actuación nela tras os temporais foi "inmediata". Técnicos da Axencia Galega de Infraestruturas xa revisaron toda a cuberta e están rematando de asegurar voadizos, madeiras e ancoraxes.

Ademais, un equipo estará operativo ao longo das vindeiras horas por mor da previsión de fortes ventos coa fin de controlar que non se produzan máis desprendementos.

Con todo, a Consellería de Infraestruturas avanza que manterá o vindeiro martes unha xuntanza coa empresa que realizará o proxecto de rehabilitación da ponte. As accións fundamentaranse nunha tese doutoral realizada sobre o estado da madeira da ponte na que se conclúe que non existe risco de ruína, pero si hai zonas que non se atopan en bo estado.

É a resposta que dá o goberno galego ao informe dos Bombeiros de Pontevedra sobre a deterioración da infraestrutura e ao que a Xunta tivo acceso este xoves "despois de reclamarllo ao Concello".

A Xunta lamenta que o Concello de Pontevedra non lle trasladara de xeito "áxil" o informe no que se detalla a problemática da infraestrutura, a pesar de que no mesmo se alertan de problemas de seguridade para as persoas.

Neste documento identifícase, recordan desde a administración autonómica, como un dos factores de risco o sistema eléctrico da ponte, cuxo mantemento "é responsabilidade municipal" sinala o goberno galego.