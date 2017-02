Núñez Feijóo confía en que a reforma integral do Hospital do Salnés remate antes de xullo

Visita de Núñez Feijóo ás obras de ampliación do Hospital do Salnés (arquivo) © Deputación de Pontevedra

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, expresaba este xoves a súa confianza en que a remodelación integral do Hospital do Salnés finalice no primeiro semestre deste ano.

Na actualidade xa se atopan en funcionamento tres dos cinco novos quirófanos cos que contará o novo bloque cirúrxico do centro. Feijóo explicaba, tras o Consello da Xunta, que a remodelación deste hospital contou cun investimento de 7,7 millóns de euros e que, entre outras actuacións, se substituyen os tres quirófanos antigos por outros cinco novos. Tres deles xa comezaron a funcionar esta semana. A ampliación do bloque cirúrxico tamén supuxo un importante investimento de 700.000 euros en equipamento e mobiliario clínico, como máquinas de anestesia, lámpadas e mesas cirúrxicas, unha torre de endoscopia cirúrxica e un ecógrafo portátil que está pendente de abjudicación.

Núñez Feijóo indicou que a Xunta coroará este investimento de 9 millóns de euros en maio ou xuño, en función da entrega e das resolucións das compras dos equipamentos.

Este novo bloque cirúrxico tamén inclúe as áreas de preparación dos médicos e dos pacientes, a área de apoio administrativo, a recepción e secretaría, ademais da sala de espera. a zona ocupada polo antigo bloque de cirurxía albergará unha área de coidados posquirúrgicos ampliada. Esta nova área contará con nove camas de recuperación posquirúrgica, dúas de illados e nove postos de adaptación ao medio, un posto dobre de control de enfermería, aseos, almacéns e outras áreas de apoio.

O Hospital de día situarase no extremo sur e estará formado por dez postos de tratamento, un control dobre de enfermería, almacéns e farmacia. O presidente da Xunta indicou que xa se atopan funcionando as novas urxencias e o bloque obstétrico.