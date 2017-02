A Xunta pide a colaboración do Concello de Cambados para construir o comedor do CEIP San Tomé

A futura creación dun comedor escolar para o CEIP San Tomé de Cambados é un obxectivo "prioritario para todos". Así o expresou o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, na súa visita ao centro a mañá deste martes 7 de febreiro.

Acompañado do xefe territorial de Educación César Pérez Ares, dos concelleiros do municipio María Xosé Cacabelos e Luís Aragunde xunto con representantes da ANPA, comprobouse o espazo elixido para albergar o comedor: un total de 90 metros cadrados, onde se sitúa a antiga casa do conserxe.

Cores Tourís estima que a reforma supoñería un custo aproximado de 100.000 euros, unha cifra importante para a Xunta, polo que pide a colaboración do Concello, que xa formou parte da cesión dos 40.000 euros investidos en anteriores reformas do colexio cambadés. María Xosé Cacabelos manifestou o interese da institución por participar neste proxecto, polo que o seguinte paso sería a firma dun convenio entre as partes interesadas.

O delegado territorial espera que a Xunta se una ao financiamento, un paso importante na procura de "conciliación familiar e laboral", e que xa achegou recursos económicos en anteriores ocasións. Só en Cambados, a suma investida entre os colexios do municipio ascende a un total de 1,5 millóns de euros e aumentará noutro millón para facer fronte á ampliación do IES Francisco Asorey.