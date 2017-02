Os alumnos do Obradoiro de Emprego retoman a rehabilitación do muíño de Xián

Traballos no muíño de Xían © Concello de Sanxenxo

O cesamento do temporal permitiu á os alumnos do Obradoiro de Emprego retomar os traballos de rehabilitación no muíño de "Xián ou Barreiro", un dos que está previsto recuperar en Dorrón xunto ao de "O de Felipe" e outros tres en Aldariz, Bordóns.

Os alumnos teñen que reconstruír algunha das paredes do muíño, así como dotalo de cuberta e dos elementos interiores que garantan o seu bo funcionamento. Os alumnos do módulo de xardinería encargaranse tamén de acondicionar o acceso ao muíño.

O proxecto está financiado pola Xunta de Galicia e o Concello de Sanxenxo asume a achega de material.

O Goberno local quere devolverlles a operatividade, de forma que mesmo poidan chegar a converterse en elementos didácticos que permitan a quen os visite coñecer como se moía neles, como se distribuían as quendas de uso, os métodos de pago polo arrendamento do muíño e demais.