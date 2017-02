Expulsado seis anos de España por vender droga nun pub de Pontevedra

Mustafá M., acusado dun delito contra a saúde pública © Mónica Patxot

O veciño de Pontevedra de orixe estranxeira Mustafá M. deberá abandonar España durante polo menos seis anos a cambio de non ingresar en prisión. Este martes sentou no banco da Audiencia Provincial acusado de vender droga no interior dun pub da cidade e confesou os feitos, aceptando ser condenado a dous anos de cárcere. Poderá evitar esa etapa entre reixas a cambio de ser expulsado do territorio español durante un período de seis anos.

Mustafá M. chegou a un acordo de conformidade co fiscal do caso, Ignacio Saiz, polo que se reduciu a pena á que será condenado. A Fiscalía pedía inicialmente tres anos e seis meses de prisión e o pago dunha mulga de 1.000 euros, pero finalmente reduciuna a dous anos e 865 euros de multa ao ter en conta a circunstancia atenuante de drogadicción.

Tras chegar a esa conformidade, tanto o fiscal como o seu defensa estiveron de acordo coa suspensión da condena para evitar o ingreso en prisión. Nesta ocasión, está condicionada á expulsión. Cando cometeu o delito polo que o xulgaban, tiña permiso de residencia en España, pero non a nacionalidade.

O acusado e o fiscal anunciaron que non recorrerán a sentenza, de modo que a Sección Segunda da Audiencia ditará unha resolución condenatoria nos termos acordados por ambas as partes que xa será firme e non recurrible.

Os feitos polos que o condenaron coa súa conformidade ocorreron á primeira hora da mañá do 16 de agosto de 2015. O acusado recoñeceu que vendeu a un cliente do local un envoltorio de 0,328 gramos de cocaína valorada en 17,54 euros a cambio de 30 euros. Ademais, tiña no seu poder, ocultos nos seus calcetíns outros dous envoltorios que contiñan a mesma sustancia: un con 7,738 gramos de cocaína sólida valorados en 756,20 euros na súa venda por dose e 407,20 euros na súa venda por gramos e outro con 0,768 gramos de cocaína en po cun valor de 86,67 euros.