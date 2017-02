A Deputación pecha indefinidamente o Castelo de Soutomaior tras os danos do temporal

Danos no Castelo de Soutomaior causados polo temporal © Deputación Provincial

A Deputación de Pontevedra decidiu pechar con carácter indefinido o complexo do Castelo de Soutomaior despois dos numerosos danos ocasionados polo último temporal que afectou á provincia. O pasado venres 3, desde a institución provincial alertábase do peche pola grave situación climatolóxica e este martes considera que os danos ocasionados e as razóns de seguridade obrigan a pechar ata que se poida determinar a apertura, unha vez que se restablezan as medidas de seguridade para as persoas e repárense os danos.

O temporal afectou o mobiliario e ás estruturas da leira, ademais de provocar a caída de numerosas árbores. O recinto atópase intransitable debido á caída das ramas que se atopan esparexidas polo chan. Esta situación tamén se repite nas rutas de sendeirismo onde se atopan ramas e copas de árbores colgando con risco de desprendemento. Ademais, as instalacións quedaron sen corrente eléctrica con motivo do temporal e a carpa que emprega a Pousada viuse deteriorada.

Dúas árbores que caeron na entrada da leira impiden o paso de vehículos, ademais de esnaquizar a varanda e causar danos nos cordóns do viñedo, un espazo onde tamén caeu un eucalipto. Na parte de abaixo do parque apareceu derrubado un exemplar de alcornoque de máis de 20 metros de altura. Ao caer rompeu parte dunha camelia de máis de 100 anos de antigúedad. Un cedro tamén causou danos nun banco do parque e outros dous afectaron a varias maceiras da zona.

A estrada pola que se acceder á capela tamén está cortada pola caída dun cedro, unha das súas ramas alcanzou ao muíño. Na parte do bosque, segundo informan desde a Deputación Provincial, atópanse unha gran cantidade de copas rotas e árbores arracados de raíz. As especies máis afectadas son o ciprés, a acacia e o érbedo, malia que tamén foron derrubados carballos, piñeiros e eucaliptos.