Reparar a cuberta do instituto Chan do Monte custará máis de 90.000 euros

Danos causados polo temporal no IES Chan do Monte © PontevedraViva

Este martes 7 de febreiro reanudaranse as clases no instituto Chan do Monte de Marín, segundo anunciou o Xefe territorial de educación, César Pérez Ares.

Pérez Ares xunto ao delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, a alcaldesa de Marín, María Ramallo, e responsables do centro educativo comprobaron esta mañá os traballos que se están levando a cabo para reparar os danos causados o pasado venres polo temporal que levou polo aire a cuberta do centro.

As obras de reparación no Chan do Monte terán un custo superior aos 90.000 euros que asumirá a consellería de Educación.

As choivas do fin de semana incrementaron os danos en tres aulas que o temporal deixou á intemperie, fundamentalmente equipos informáticos. Estas clases quedarán inutilizadas.

O director do Chan do Monte, Aquilino Cavadas, explicou os alumnado destas aulas máis afectadas serán recolocados noutras zonas do centro escolar. "Buscamos solución para que nos espazos destinados para zonas comúns e outras aulas que estaban a ser empregadas como comodín se ocupen por estes ciclos que non teñen as súas clases nas condicións habituais", dixo o director.

Pérez Ares agradeceu o intenso traballo que os operarios están a levar a cabo para reparar o teitume que tivo que contar con algúns contratempos como a falta de subministración eléctrica.

Despois de consultar coa empresa, a xefatura comprometeu que ao finalizar a semana a nova cuberta estará instalada "e o luns poderemos continuar coma se non ocorrese nada", apuntou Aquilino Cavadas.