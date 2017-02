Un xulgado de Pontevedra conclúe que tramitar multas en galego non causa "indefensión"

Tramitar unha multa en galego non causa "indefensión" aos cidadáns. É a conclusión do titular do xulgado contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ao recurso presentado contra unha muller que, tras aparcar en zona prohibida, foi sancionada con 100 euros. Pretendía que lle retirasen a multa, entre outras cuestións, por estar tramitada en galego.

A multa impúxoselle en xuño de 2015, segundo reza a sentenza por "estacionamento indebido". A condutora en cuestión recorreu a sanción inicialmente en vía administrativa, pero o Concello desestimou as súas alegacións. Por iso é polo que optase por xudicializar o caso.

A resolución xudicial lembra que a muller alegaba que os feitos denunciados "non eran certos" e que se vulneraba a presunción de inocencia, o dereito á tutela xudicial efectiva e o principio de responsabilidade.

Ademais, a recorrente aseguraba que non se achegaba a fotografía que acreditase a infracción, que había falta de motivación na resolución ou que había falta de tipicidad nos feitos denunciados.

O recurso finalizaba con que a muller sufrira "indefensión" porque a denuncia e o expediente en cuestión tramitárase en galego.

O xulgado contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra rexeita todas as pretensións da muller sancionada porque considera que ningunha delas ten "maior fundamento" para poder aceptar o recurso presentado.

A sentenza é firme e contra ela non cabe recurso.