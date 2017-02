Deteñen no parking da Praza de Abastos un home con 2,1 quilos de haxix no seu coche

Landras de haxix intervidas pola Policía Local © Policía Local de Pontevedra Landras de haxix intervidas pola Policía Local © Policía Local de Pontevedra

A Policía Local de Pontevedra detivo o pasado mércores 1 de febreiro un home que se atopaba en posesión de 2,1 quilos de haxix.

A detención levou cabo no interior do aparcadoiro subterráneo do Mercado de Abastos despois dunha operación de seguimento por parte dos axentes.

O operativo iniciouse ao redor das 17:00 horas, momento no que unha patrulla da Policía Local localiza nos arredores da Praza de Abastos a un home coñecido pola súa presunta relación coa venda de sustancias ilegais.

Segundo explica a Policía, ao darse conta da presenza dos axentes o home, de 35 anos, empezou a actuar de maneira rara, polo que ao sospeitar que pretendía realizar unha transacción de droga iniciaron a vixilancia.

Tras constatar que o home aparcara o seu coche no interior do parking do mercado e que pouco despois abandonaba o lugar en compañía doutra persoa, comprobando en todo momento se lle estaban seguindo, a patrulla decidiu esperalo no propio aparcadoiro.

Ao seu regreso, sobre as 20:50 horas, e tras identificarse os axentes preguntáronlle se portaba droga no interior do seu coche, ao que respondeu negativamente. Con todo ao inspeccionar o vehículo os axentes atoparon no maleteiro unha bolsa de plástico con pan reseso e debaixo numerosas landras de haxix.

Nese momento a Policía Local procedeu á súa detención, comprobando despois que portaba un total de 2,1 quilos de droga, polo que se lle imputou un presunto delito contra a saúde pública por tráfico de sustancias estupefacientes.