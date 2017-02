Pontevedra, segunda cidade galega máis afectada polo temporal

Árbore caída na Praza do Peirao © PontevedraViva Sinal caída na Praza de España © Diego Torrado

Pontevedra está a ser unha das cidades máis afectadas polo paso do temporal que obrigou a activar a alerta vermella na comunidade. O ronsel de incidencias que está a provocar as intensas choivas e o forte vento é constante. Así o acredita o 112 Galicia, que sitúa á cidade do Lérez como a segunda con maior número de operativos despregados.

Entre as seis da tarde de onte e as oito da mañá deste venres, o 112 Galicia atendeu 13 incidencias relacionadas co temporal en Pontevedra. Só Vigo rexistrou un número maior. A elas hai que sumar o centenar de chamadas que atendeu a Policía Local durante as últimas horas.

Os sucesos máis graves foron o esborralle de parte da fachada dun edificio na rúa Princesa, no centro histórico de Pontevedra; e a caída de varios ferros na ponte da Barca, que obrigou a cortar o tráfico na autoestrada AP-9.

Pero non foron as únicas incidencias que activaron as alarmas en Pontevedra. Quizá, unha das máis rechamantes -e preocupantes desde o punto de vista patrimonial- foi a caída dun dos cedros das Palmeiras, situado nas inmediacións da terraza da cafetería Blanco y Negro.

Segundo o Concello, será moi difícil poder recuperalo. Algo máis optimistas móstranse cos outros dous cedros que tamén sufriron danos. Técnicos municipais e da Xunta avaliarán o seu estado nos próximos días, ao estar incluídos no catálogo de árbores de Galicia.

Os tres exemplares son centenarios. Son orixinarios do século XIX e foron plantados na época na que se inaugurou o parque.

O vento tamén derrubou outros árbores singulares como o situado na Praza do Peirao.

Ademais, o mal tempo provocou cortes de luz en diferentes partes da cidade, entre elas as inmediacións do Teatro Principal, e a caída de tellas, lousas e uralitas en varias rúas como Manuel del Palacio, Fernández Ladreda, Oliva, a Santiña ou Grecia.

Os danos do temporal alcanzaron tamén a outros elementos do mobiliario urbano como os sinais indicativos situados á beira da vella casa consistorial da Praza de España; ou a colectores e valos que foron desprazados polo vento.

Os corpos municipais de emerxencias tamén actuaron para retirar o valado do perímetro das obras dos novos xulgados na Parda, na caída dunha árbore sobre o pavillón da Xunqueira ou no corte do túnel peonil entre o campus e Lérez, en danos no CEIP Vilaverde ou na caída da antena de televisión da residencia de Campolongo, entre outras actuacións.

INCIDENCIAS NOS TRENS

Ademais, o temporal ocasionou numerosas incidencias na rede ferroviaria galega. Con respecto a Pontevedra, ás 8:16 horas o tren Alvia con destino Madrid tivo que ser desviado por Santiago de Compostela.

Unha hora antes, tamén quedou interrompida a circulación entre Ourense e Vigo. O mal tempo está a provocar atrasos xeneralizados nos horarios habituais dos trens en todas as estacións galegas.

Por último, Renfe informa que se atopa interceptada a liña Monforte-Vigo en ata tres puntos debido a desprendementos de catenarias e caída de árbores sobre a infraestrutura. Establecéronse dous plans alternativos de transporte por estrada entre Vigo-Guixar e Pontevedra; e entre Monforte de Lemos e Pontevedra.