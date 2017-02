O índice Dyntra sitúa a web municipal de Poio á cola da transparencia en Galicia

A plataforma Dyntra, o mesmo organismo que premiou este mércores ao Concello de Pontevedra pola súa transparencia, sitúa á web de Poio como un dos municipios máis opacos de Galicia.

O índice DAM que elabora esta plataforma colaborativa estuda a información facilitada polos concellos de máis de 15.000 habitantes e avalía 147 indicadores para determinar a transparencia das administracións, dos que Poio só cumpre 17.

Estes datos sitúan a Poio no posto 30 dos 33 concellos galegos estudados e no 220 dos 333 de toda España, moi por debaixo da media. Poio apenas cumpre co 12% dos indicadores de transparencia esixidos polo índice e recibe un 0 na maioría de epígrafes.

Así, os avaliadores apuntan que Poio non publica ningunha información nos apartados de contratos, convenios e subvencións; información contable e orzamentaria; e tampouco dá información sobre retribucións dos altos cargos municipais ou as declaracións de bens e actividades de cargos electos.

Para o Partido Popular, este estudo "é unha confirmación do que levamos denunciando moitos anos e debería levar á reflexión dos responsables municipais: a xestión completamente opaca do bipartito", en palabras do seu voceiro Ángel Moldes.

Moldes recalcou que "hai apenas uns meses que se renovou a web do Concello, e nin cumpre a Lei de Transparencia nin dá ós veciños e ós colectivos a información mínima á que teñen dereito", o que reflicte "unha falta absoluta de vontade do bipartito".

O voceiro recordou que o PP presentou varias mocións e iniciativas para fomentar a transparencia nas actividades do concello, incluídas varias áreas que este estudo puntúa cun cero, como as subvencións ou a contratación, "e o bipartito vota sistemáticamente non, porque non ten o máis mínimo interese en dar información ós cidadáns".

Moldes espera que este correctivo "por parte dun organismo imparcial e acreditado" axude a convencer aos membros do goberno da necesidade de que "a transparencia, despois de máis de 20 anos de opacidade, comece a chegar a Poio".