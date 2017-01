Estudantes do Centro de Formación Agroforestal de Lourizán reclaman melloras ante a Xunta

Protesta de estudantes do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán © @Quercus_roburGZ Protesta de estudantes do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán © @Quercus_roburGZ

Un grupo de estudantes do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán se manifiestaron este luns ante a delegación da Xunta de Galicia en Pontevedra.

Estes alumnos organizaron unha protesta por varias demandas. Denuncian que os coches que utilizan para levar a cabo as prácticas no exterior non se atopan en condicións para que circulen e nin sequera pasaron a ITV. Ante esta situación, son os propios alumnos os que ven obrigados a utilizar os seus vehículos para poder realizar as prácticas.

Apuntan, tamén, que o material informático atópase descatalogado e desfasado. A estes problemas para acometer o traballo, suman que non se está substituíndo aos monitores que se atopan de baixa e das prazas que non se atopan cubertas. Ademais, carecen de persoal administrativo.

Os estudantes indican que enviaron unha carta antes do Nadal á Consellería do Medio Rural para que tivesen coñecemento das súas demandas e non recibiron contestación. Sinalan que os recortes se han agravado nos últimos dous meses e que os profesores son o que se encargan dos labores administrativos. Ante esta situación, a dirección deste centro dependente da Xunta de Galicia apoia as protestas, segundo afirman os estudantes.

O ciclo leva en funcionamento dous anos con 25 alumnos por clase. Conta con 100 estudantes e tan só con 3 monitores, segundo denuncian.