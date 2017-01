Falece o histórico alcalde de Marín Antonio Santiago, 'Toneco'

O histórico alcalde de Marín Antonio Santiago Fernández, coñecido como 'Toneco', faleceu este domingo na localidade aos 75 anos de idade.

O velorio polo histórico socialista instalouse no tanatorio San Marcos de Marín, onde permanecerá ata que este luns 9 de xaneiro se celebre un funeral ás 17.00 horas no Templo Novo.

O falecemento causou conmoción en Marín e no PSdeG-PSOE. O secretario xeral dos socialistas pontevedreses, Santos Héctor, mostrou o seu pesar polo falecemento e, en nome de toda a Executiva Provincial do PSdeG-PSOE e de todos os socialistas da provincia lamentou a perda dun histórico da agrupación e transmitiu as súas condolencias á familia.

Antonio Santigao foi alcalde de Marín entre 1999 e 2007 co PSOE e previamente, entre 1992 e 1995, con CDS en coalición co PSOE e o BNG.