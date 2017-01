Unha persoa resultou ferida na mañá deste xoves nun accidente de circulación rexistrado no término municipal de Portas. Por motivos que se descoñecen, o vehículo no que circulaba saíuse da vía e acabou esnafrándose contra un poste de formigón do tendido eléctrico.

Tras o impacto, o poste partiu, tirando os cables eléctricos a unha leira. O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias xa se puxo en contacto cos responsables da compañía eléctrica que se encarga do servizo.

Segundo a información facilitada polo Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, tívose constancia do acontecido ás 12.00 horas a través dunha alerta de Urxencias Médicas.

O persoal da central de emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros do Salnés e ao Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Valga. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.