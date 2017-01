Bolsas de auga causaron un "pequeno parón" nas obras do novo edifició xudicial da Parda

Visita do director xeral de Xustiza ao depósito de expedientes xudiciais da Xunta en Campolongo © Xunta de Galicia Visita do director xeral de Xustiza ao depósito de expedientes xudiciais da Xunta en Campolongo © Xunta de Galicia

As obras de construción do novo edificio xudicial da Parda marchan "segundo o previsto", segundo revelou este xoves o director xeral de Xustiza da Xunta de Galicia, Juan José Martín. Todo a pesar de que os traballos tiveron que deterse e sufriron un "pequeno parón" por causas alleas á empresa construtora, pois cando estaban a realizar a primeira cimentación atopouse auga que obrigou a deixar de traballar.

Agora que ese escollo está superado, a Xunta, como administración impulsora da obra, ten a comunicación oficial da empresa adxudicataria de que o prazo de execución dos traballos mantense en 21 meses, o que implica que estarían listas en marzo do ano 2018. Para ser cauteloso e non achegar datos erróneos, o director xeral de Xustiza prefire manexar como prazo final principios do verán de 2018.

Juan José Martín lembrou que no novo edificio, que custará máis de 17 millóns de euros e terá uns 21.000 metros cadrados en forma circular, situaranse os órganos xudiciais que actualmente están espallados pola cidade, tales como os tres xulgados do Contencioso-Administrativo que agora ocupan un edificio externo na rúa Xermán Adrio e os dous xulgados do Mercantil e os catro do Social que están na sede da Audiencia Provincial en Rosalía de Castro.

Ao novo edificio trasladarase toda a xurisdición non penal e no inmoble actual seguirán os xulgados do penal e as dependencias da Fiscalía, que resolverán os seus actuais problemas de espazo.

O director xeral realizou estas declaracións este xoves durante unha visita ao depósito habilitado no soto da Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra para actuacións relacionadas coa organización dos arquivos xudiciais e o expurgo. Chegou acompañado polo delegado territorial, José Manuel Cores Tourís, coincidindo co traslado de preto de 40.000 expedientes xudiciais procedentes do Xulgado do Social número 1 de Vigo para sumarse ás tarefas de expurgo.

Segundo os datos achegados, actualmente hai nese depósito 210.000 arquivos procedentes dos partidos xudiciais de Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Caldas e Cambados e ata o próximo día 12 de xaneiro chegarán outros 40.000 desde a Sección Segunda da Audiencia Provincial, o Xulgado do Social número 1 de Pontevedra e xulgados vigueses. Todos son expedientes expurgables cuxos datos xa foron introducidos na aplicación informática específica da Xunta e que están agora pendentes de que a Xunta Provicial de Expurgo decida se se poden eliminar ou se conservarán.

O proceso de expurgación da documentación xudicial en Galicia comezou no ano 2013 e ten como horizonte o final da actual lexislatura. En catro anos prevén que estean xa o 80% dos tres millóns de expedientes que se prevén expurgar na comunidade. Trátase dun proceso complexo, suxeito a unha normativa rigorosa e sucesivos traballos e trámites que permitirá liberar espazos de papel.