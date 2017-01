Os socialistas preguntan no Parlamento de Galicia polo colapso en urxencias de Montecelo

Julio Torrado e Noela Blanco, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas e Galicia presentaron unha interpelación ante o Parlamento de Galicia no que piden explicacións ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, pola situación de colapso que se rexistrou no servizo de Urxencias do Hospital Montecelo durante esta primeira semana de xaneiro.

Os socialistas indican que diversos centros hospitalarios de Galicia sofren, de maneira habitual, saturacións pola entrada masiva de pacientes que desbordan as posibilidades de atención por parte do persoal sanitario. E engaden que faltan recursos persoais e materiais, que derivan no agravamento dos problemas que presentan os pacientes ao chegar ao servizo de urxencias.

Indican que en Pontevedra, algúns pacientes tiveron que esperar máis de 8 horas antes de ser atendidos, nalgúns casos tratábase de persoas de avanzada idade e, con todo, afirman que os estamentos directivos alegaban que esta situación era "normal".

Ante esta situación pregúntanse como avalía a Consellería de Sanidade os problemas de saturacións das urxencias que se producen nos centros hospitalarios de Galicia. Ademais preguntan se a previsión e dotacións de recursos dos servizos de urxencias nos centros hospitalarios é suficiente e se están previstas medidas concretas ante a afectación por gripe dos primeiros días de 2017.

Por outra banda, os socialistas queren saber se na Consellería de Sanidade se están a ter en conta as opinións dos profesionais e das xuntas de persoal sobre a necesidade de dotar de máis medios humanos e materiais aos centros. Tamén se preguntan pola valoración que desde a Xunta se fai de que os profesionais realicen sobreesforzos e prolongación das xornadas laborais para cubrir os déficits de recursos.