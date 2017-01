60.000 euros para mellorar a iluminación no polígono de Castiñeiras e no casco urbano de Bueu

Cambio de luminarias no Pavillón Pablo Herbello de Bueu © Concello de Bueu

O Concello de Bueu publica no Perfil do Contratante a licitación para a subministración de luminarias no centro urbano e no parque industrial de Castiñeiras, con cargo ao Plan Concellos 2016 da Deputación de Pontevedra, e cun importe de 59.905 euros con IVE incluído. O anuncio tamén saíu publicado este mércores no Boletín Oficial da Provincia e as empresas terán un prazo de 15 días para presentar a esta selección.

O proxecto inclúese no Plan de Eficiencia Enerxética que o Concello de Bueu desenvolve en diferentes puntos do municipio. O obxectivo é instalar 201 luminarias de maior eficiencia que as actuais, que son de alto consumo.

Segundo o informe técnico, con esta actuación quérense reducir as emisións contaminantes, aumentar a capacidade lumínica das luminarias e diminuír o gasto enerxético. A previsión que calculan desde o goberno local sitúa entre o 42 e o 70% o descenso dese gasto.

Con este cambio tamén se cobre unha solicitude dos representantes da Asociación de Empresarios do Parque Industrial de Castiñeiras (AEPICAS), tal e como llo solicitaron ao alcalde Félix Juncal o pasado ano.