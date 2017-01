Cambados aposta forte polas actividades do proxecto de Cidade Europea do Viño 2017

A alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, e o concelleiro de Enoturismo deste municipio, José Ramón Abal, reuníanse este luns co delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís para presentarlle o proxecto de Cidade Europea do Viño 2017.

Neste encontro revisáronse as máis de 80 actividades que levarán a cabo ao longo de 2017 en Cambados con motivo do nomeamento da vila como cidade europea do viño.

Os responsables municipais trasladaron ao delegado territorial da Xunta o seu interese porque a administración autonómica colabore nos eventos. Outras institucións e asociacións están tamén avaliando a súa participación. É o caso do Consello Regulador Rías Baixas, o Capítulo Serenísimo da Confraría do Albariño, a Mancomunidade do Salnés, a Deputación de Pontevedra, a administración xeral do Estado e a Ruta do Viño Rías Baixas.

Moitas das actividades xa forman parte da programación anual habitual do concello de Cambados vinculadas á Festa do Albariño, que se desenvolverá a finais do mes de xullo.

Cores Tourís indicou que, da mesma forma que sucede con outras administracións, resulta complicada a achega económica directa pero si se tentará colaborar en determinadas actividades. O delegado territorial da Xunta, que tamén foi alcalde de Cambados durante unha década, indicou que tratará con diferentes departamentos da Xunta as posibilidades de colaboración e ao mesmo tempo indicou que a distinción pode promocionarse na caseta de Galicia en Fitur e noutros certames nacionais e internacionais.