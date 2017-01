Doce uvas ... e unha navallada para empezar o ano

A Policía Nacional abriu unha investigación para aclarar a agresión que sufriu un mozo pontevedrés durante a primeira madrugada do ano no centro histórico de Pontevedra. O mozo, de 19 anos, acabou no Hospital Montecelo cunha ferida de arma branca de entre 4 e 5 centímetros nun costado, pero non lembra quen lla fixo nin como nin cando nin onde.

Fontes policiais confirmaron que os investigadores xa se entrevistaron co mozo, veciño da parroquia de Mourente e que xa recibiu o alta hospitalaria, pero ata o momento non realizaron grandes avances para identificar o autor da agresión.

Ocorreu sobre as 5.30 horas da madrugada de Noitevella. Segundo relatou o mozo, estaba no interior dun pub, saíu e sentiu unha dor repentina. Cando levou a man á zona, sangraba e tiña unha ferida. A partir dese momento, foron alertados as policías Local e Nacional e unha ambulancia que o trasladou a Montecelo.

O mozo contou que estaba ebrio e non lembra como chegou ata o lugar no que notou que estaba ferido, na Enfesta de San Telmo, no centro histórico, na zona do Parador e a praza do Peirao. Tampouco sabe en que mometo se separou dos seus amigos nin ten constancia de ter ningún enfrontamento ou pelexa con ninguén esa noite.

Os amigos do agredido tampouco saben como puido resultar ferido, pois separárase deles, probablemente porque estaba ebrio. Tampouco eles teñen constancia de ningún incidente previo do ferido.