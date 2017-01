Localizan o corpo sen vida dun mariscador desaparecido o primeiro día de ano en Vilagarcía

Unidade de busca de Protección Civil de Vilagarcía © Protección Civil de Vilagarcía

Os efectivos de busca localizaron durante a mañá deste luns 2 de xaneiro o corpo sen vida dun mariscador que desaparecera no primeiro día do ano.

O corpo foi localizado polo helicóptero de Salvamento Marítimo, na dársena entre Comboa e Ferrazo, segundo informa Protección Civil de Vilagarcía.

O home, de 53 anos e veciño de Vilanova, saíu do seu domicilio ás 8:00 horas da mañá do día 1 de xaneiro e dirixiuse en bicicleta a unha zona marisqueira de Cavaledo.

Foi un familiar do desaparecido o que alertou ao Servizo de Emerxencias 112 Galicia ás 23:20 horas da noite, despois de buscalo durante toda a tarde sen resultado, xa que estaba previsto que regresase sobre as 15:00 horas.

A súa bicicleta foi localizada nas inmediacións do porto de Vilagarcía, do mesmo xeito que a súa roupa, que foi atopada nunha lancha que estaba varada no peirao.

O 112 informou da situación a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia, ademais da Protección Civil, Policía Local e Garda Civil, mobilizándose varias dotacións, incluída unha embarcación de Salvamento Marítimo e outra da Policía Nacional.