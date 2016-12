O porto de Vilagarcía pecha o ano cun incremento de tráficos

O porto de Vilagarcía vai terminar este 2016 con máis de 1,1 millóns de toneladas de mercadoría movida e un incremento dos seus tráficos do 7,8% con relación ao pasado ano, segundo datos provisionais postos en coñecemento dos membros do Consello de Administración da Autoridade Portuaria pola presidenta do porto, Sagrario Franco, na sesión celebrada este venres.

Este é o mellor resultado de tráficos portuarios desde 2008, e sitúa a Vilagarcía a menos de 100.000 toneladas do mellor rexistro histórico de tráficos anuais no porto, establecido no ano 2006.

O maior volume de tráfico corresponde á mercadoría xeral. Tamén é reseñable a consolidación da mercadoría contenerizada movida a través da liña regular operada pola compañía Boluda, e que enlaza Vilagarcía con Lisboa, as Illas Canarias e Bilbao.

Na categoría de graneis sólidos, a peche do exercicio logrouse compensar en gran medida a importante caída de tráficos experimentada desde comezos deste ano. Finalmente, a redución de tráficos foi do 20%, debido sobre todo ao menor movemento de cereais e as súas fariñas, dos que se contabilizan case 100.000 toneladas menos que o pasado ano (142.000 toneladas neste exercicio e 241.000 toneladas o pasado ano).

PARCELA NA CONCHA-O RAMAL

Por outra banda, a presidenta puxo en coñecemento dos membros do Consello que a Autoridade Portuaria remitiu ao Concello de Vilagarcía un escrito solicitando que o Plan Xeral de Ordenación Municipal clasifique unha parcela da contorna da Concha-O Ramal propiedade desta Autoridade Portuaria, pero que está fóra do dominio público portuario por ser desafectada, coa mesma ordenación urbanística recollida no Plan Especial do Porto, que é un uso principal hostaleiro.

O vixente Plan Especial do Porto incorporou como anexo un convenio urbanístico asinado por Autoridade Portuaria e Concello no ano 1998, que permitiu dar pasos craves na apertura da cidade ao mar. Devandito convenio sinala textualmente que "o concello facilitará urbanísticamente a construcción dunha infraestructura hoteleira sita na explanada do Ramal", e especifica os usos que lle corresponderían.

A finalidade deste trámite é que a parcela, unha vez desafectada, incorpórese ao PXOM cos mesmos usos que xa prevía o Plan Especial, a fin de que se poida avanzar no proxecto de venda deses terreos para a creación dun hotel nos mesmos. Tal e como indica a Lei de Portos do Estado e o propio Plan de Empresa do Porto, os recursos obtidos por esta venda haberán de destinarse á realización de obras de dotación de infraestruturas e equipamentos.