Xa está na rúa o calendario municipal 2017

Vinte e seis fotografías da instagramer pontevedresa Raquel Calviño protagonizan este ano o calendario municipal de 2017, que se distribúe gratuitamente entre a poboación.

As persoas que desexen un exemplar poden recollelo na sede municipal de Michelena 30.

Se ben non se limita o número de exemplares por persoa, recoméndase unha recollida responsable, para que poda chegar a un maior número de fogares.

Este ano, a diferencia de outros, as fotografías son unicamente dunha autora, Raquel Calviño.

Deseñado por Ramón Peón e impreso por Gráficas Anduriña, recolle así mesmo un texto do crítico de arte Ramón Rozas: "A cámara de Raquel Calviño convértese no rexistro dese tempo suspendido no que ás veces só nós rachamos unha atmosfera que dende a nosa ausencia orixina unha especie de espazo máxico no que os obxectos agachados nos seus comercios, activan o seu protagonismo adormecido".