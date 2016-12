O Apalpador regresa a Pontevedra polo Nadal

Un ano máis, o Apalpador chega a Pontevedra da man da asociación de veciños Eduardo Pondal. Será este venres 30 de decembro, a partir das seis e media da tarde.

Este colectivo continua así co seu compromiso coa potenciación dos costumes e festas tradicionais de Galicia.

Por terceiro consecutivo, recuperan esta figura típica do Nadal galego: o Apalpador, un carboeiro que nestas datas baixa do monte para apalpar as barrigas dos nenos.

O Apalpador dará unha volta por todo o barrio acompañado dos gaiteiros da asociación. A partir das 19:15 horas estará no Centro Social do Gorgullon para falar cos nenos e darlles castañas. Haberá ademais un obradoiro de manualidades con reciclaxe.

A fin de festa será ás 20.15 horas cuns petiscos para que os veciños poidan despedir o ano en compañía.