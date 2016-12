Funky Party en Sanxenxo para despedir por adiantado o 2016

Troula Animación © Troula Animación

A concellería de Cultura de Sanxenxo e a asociación O Cubreiro organizan este ano unha Funky Party para despedir 2016 de forma adiantada. Será o sábado 31 ás 11.30 horas na praza Pascual Veiga, á que convidaron a asistir a todos os veciños da comarca.

A proposta busca que a música da década dos 80 ambienten toda a contorna convidada a celebrar, anticipadamente, a fin de 2016 coas badaladas que soarán a partir das 12.00 horas do mediodía no Concello.

Ao mesmo tempo, Troula Animación e os zancudos encargaranse de poñer a nota de ambiente á Funky Party. Trátase dunha festa que este ano busca consolidarse xa no calendario de celebracións do Nadal de Sanxenxo. Estes personaxes formarán parte do colorido deste evento que coa música animará a bailar e a gozar deste día simbólico no que haberá instalado un photocall para sacar fotos da festa de Fin de Ano adiantada.

A festa contará cun acto de queima dos calendarios de 2016 para que cun lume purificador o 2017 chegue cargado de novas ilusións.