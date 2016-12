O PP apoia a pervivencia do "tiro ao pombiño" polo retorno económico que xera

Os votos do PSOE, BNG e de Marea, permitiron ao pleno da Deputación de Pontevedra aprobar unha moción na que se recolle unha iniciativa da Asociación Animalista Libera e a Fondation Franz Weber na que se expón a inclusión do chamado "tiro ao pombiño" no ordenamento xurídico de benestar animal de Galicia, que se actualizará a partir de 2017 co debate dunha nova Lei de Protección Animal.

O deputado da coalición electoral SON-Marea de Vigo, Xosé Lois Jácome, defendeu a moción na que expón o rexeitamento á pervivencia duns campionatos "nos que se chega a mutilar ás aves para forzar o seu voo irregular, e que cada ano supoñen a morte violenta e agónica de centos de animais por mero divertimento".

Jácome pediu aos membros da corporación que reflexionasen sobre se "poderían gozar dunha práctica na que se tortura a seres vivos".

O portavoz socialista, Juan González, mostrou o apoio do seu grupo para que as bases das convocatorias de axudas da Deputación exclúanse estas prácticas de malos tratos animais e para que se inste á Xunta de Galicia a incluír o tiro ao pombiño entre os espectáculos prohibidos, como será o uso de fauna silvestre en circos, as pelexas de cans ou galos.

Con todo desde o Partido Popular, Luís Aragunde, portavoz do grupo provincial lembrou que na illa da Toxa no Grove celébrase un campionato de tiro ao pombiño que xera un importante retorno económico e de creación de postos de traballo e que "de maneira coherente" os populares "votaremos a favor do turismo e do emprego". Por iso xustificaron que "no actual contexto" a comarca do Salnés "non pode renunciar" aos ingresos que xera esta actividade que organiza un campo de tiro privado.

As organizacións que denuncian a pervivencia do "tiro ao pombiño" en Galicia xa contan con máis de 33.000 firmas en contra desta "animalada que nada ten que ver coa caza", e que gozou de subvencións públicas a través do programa Deporte Galego.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, tachou de "anacrónica" a práctica do "tiro ao pombiño" e dixo que "non se poden aceptar este tipo de comportamentos" rexeitando a tese do PP porque "a favor dos malos tratos non hai ningún argumento".

Ao concluír o pleno da Deputación o portavoz da Asociación Animalista Libera e a Fondation Franz Weber, Rubén Pérez, agradeceu aos grupos políticos a aceptación da proposta e subliñou a necesidade de seguir avanzando desde as institucións na loita contra os malos tratos animais.